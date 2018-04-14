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Война в Сирии
Война в Сирии

Зюганов назвал США, Британию и Францию государствами-террористами

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (200)
14:3514.04.2018
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© Фото : департамент общественных и внешних связей ХМАОРазрушения в Дамаске в Сирии. 14 апреля 2018Разрушения в Дамаске в Сирии. 14 апреля 2018
© Фото : департамент общественных и внешних связей ХМАО

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. "Новая Антанта" в составе США, Британия и Франция ведет себя как разбойники, выступают как государства-террористы, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя субботние ракетные по Сирии.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
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США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

"Ночью совершен бандитский налет "Антанты" их трех государств — США, Англии и Франции. Это новая Антанта ведет себя в мире как разбойники на большой дороге. С сегодняшнего дня должна была приступить к работе комиссия в (сирийском городе) Думе, которая должна была расследовать, были ли отравляющие вещества", — сказал Зюганов РИА Новости в субботу.

По мнению политика, так поступают страны, которым "наплевать на все — на права человека, на свое достоинство, на утверждения о том, что он борются с террористами". "На самом деле, они поддерживают террористов, сами выступают как государства-террористы. Поправляя, прежде всего, реноме у себя в стране. Тот же (президент США Дональд) Трамп качается и не в состоянии справиться в сложной ситуации, (британский премьер-министр) Тереза Мэй загнала страну в тупик и не знает, что дальше делать", — сказал политик, добавив, что выступления президента Эммануэля Макрона позорят Францию.

Зюганов отметил, что Франция всегда была гордой, демократичной страной, которая всегда показала пример Европе. "В данном случае Макрон расписывается в своей беспечности и унижает талантливый народ Франции. Франция никогда не поддерживала такие бандитские налеты, и уверен, что французский народ осудит такие действия господина Макрона", — отметил он.

Политик также подчеркнул, что около 70 ракет в субботу в Сирии были сбиты преимущественно советским оружием — С-125, С-200,что говорит о мощи существовавшего прежде СССР.

Телеведущий Владимир Познер. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Все люди доброй воли должны подняться на планете в защиту Сирии и сирийского народа, который стоит на передовой борьбе с терроризмом, отстаивает честь и достоинство своего народа… Призываем все наши страны-союзники возвысить свой голос против этого акта международной агрессии откровенного бандитизма", — также заявил политик.

Зюганов, кроме этого, поблагодарил Китай и Белоруссию за их позицию по событиям в Сирии.

"Нам надо быть бдительными и как никогда консолидированными, потому что нависла реальная угроза большой войны", — сказал лидер КПРФ.

Зюганов считает, что России нужно "не поддаться на провокации", одновременно все сделать для того, чтобы усилить меры противовоздушной обороны в Сирии и "все предпринять меры внутри страны для нашей общей безопасности".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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© РИА Новости
Подвергшийся ракетному удару исследовательский центр Барза в Дамаске
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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lambert
Назвал, так войну объявляй террористам. Или и дальше будем сидеть в песочнице и обзываться?
14:47
14.04.2018
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