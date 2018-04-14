МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия созвала экстренное заседание постоянного совета ОДКБ по Сирии, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости.

Постоянный совет собирается на уровне послов стран-участниц.

"Сегодня в связи с ситуацией вокруг Сирийской арабской республики по инициативе Российской Федерации созывается экстренное заседание постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности", — говорится в сообщении.

"В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров", — уточняется в тексте.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

В субботу утром вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по объектам в Сирии. Были запущены 103 ракеты, до целей долетели лишь 32 из них. Первый удар был направлен на исследовательский центр, второй — на "склад химического оружия", где, по заявлению США, хранится зарин.

Ранения получили три мирных жителя, военнослужащие не пострадали.

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