МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что США при поддержке своих союзников нанесли удар по Сирии без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение устава этой организаций, норм и принципов международного права. Заявление главы государства публикует пресс-служба Кремля.
Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников.
Путин отметил, что, как и год назад, когда американские ракеты атаковали сирийскую авиабазу Шайрат, в качестве предлога использовали провокацию с "применением" химического оружия. "Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — подчеркнул президент.
Российский лидер напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила для расследования экспертов в сирийский город Дума, где якобы произошла химатака.
"Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что Москва "самым серьезным образом" осуждает нападение на Сирию.
Удар по Сирии
США, Франция и Великобритания атаковали несколько объектов гражданской и военной инфраструктуры в Сирии в субботу утром.
Первый удар был направлен на исследовательский центр, второй — на "склад химического оружия", где, по заявлению США, хранится зарин, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.
Президент США Дональд Трамп объяснил военную операцию необходимость остановить предполагаемое применение химического оружия в Сирии.
Постановка
Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась съемка.
Также он отметил, что у Минобороны есть доказательства того, что представители так называемых "Белых касок" подверглись мощному давлению со стороны Великобритании для осуществления провокации.
Разведка США с этим заявлением не согласилась.
Провокация в сирийской Думе
В конце прошлой недели Запад бездоказательно обвинил правительство Сирии в химатаке в городе Дума. Дамаск и Москва опровергли сообщения о применении отравляющих веществ.
Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
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