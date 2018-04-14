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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

13:1914.04.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что США при поддержке своих союзников нанесли удар по Сирии без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение устава этой организаций, норм и принципов международного права. Заявление главы государства публикует пресс-служба Кремля. 

Исследовательский военный центр в Барза, Сирия. 14 апреля 2018
© Фото : Yazan Kalash
Военный эксперт объяснил цель атаки на Сирию

Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников.

Путин отметил, что, как и год назад, когда американские ракеты атаковали сирийскую авиабазу Шайрат, в качестве предлога использовали провокацию с "применением" химического оружия. "Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — подчеркнул президент.

Российский лидер напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила для расследования экспертов в сирийский город Дума, где якобы произошла химатака. 

"Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", — сказал Путин.

Французский истребитель готовится к посадке на британской военной базе на Кипре, 14 апреля 2018
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
Франция опубликовала видео ракетного удара по Сирии

Глава государства подчеркнул, что Москва "самым серьезным образом" осуждает нападение на Сирию.

Удар по Сирии

США, Франция и Великобритания атаковали несколько объектов гражданской и военной инфраструктуры в Сирии в субботу утром. 

Первый удар был направлен на исследовательский центр, второй — на "склад химического оружия", где, по заявлению США, хранится зарин, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 13 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Очевидцы сняли на видео отражение сирийскими ПВО ракетной атаки
Сирийские средства ПВО сбили значительную часть ракет на подлете к целям. По предварительным данным, жертв нет, но несколько мирных сирийцев пострадали. 

Президент США Дональд Трамп объяснил военную операцию необходимость остановить предполагаемое применение химического оружия в Сирии.

Постановка

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась съемка.

Также он отметил, что у Минобороны есть доказательства того, что представители так называемых "Белых касок" подверглись мощному давлению со стороны Великобритании для осуществления провокации.

Дым над сирийским городом Дума. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
Минобороны рассказало, как снимали ролик о "химатаке" в сирийской Думе
По его словам, "Белым каскам" указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевики группировки "Джейш аль-Ислам" проведут серию мощных артиллерийских обстрелов Дамаска, это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой "белокасочники" должны воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием.

Разведка США с этим заявлением не согласилась.

Провокация в сирийской Думе

В конце прошлой недели Запад бездоказательно обвинил правительство Сирии в химатаке в городе Дума. Дамаск и Москва опровергли сообщения о применении отравляющих веществ.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии"

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Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску




 

 

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