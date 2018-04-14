Западу пора признать потерю контроля над ситуацией в Сирии, заявил Асад

Сирийские солдаты во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018

Сирийские солдаты во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018

ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости. Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Хасан Роухани обсудили по телефону детали ракетного удара США, Франции и Великобритании по САР, сообщает пресс-служба дворца президента Сирии.

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали.

"Пришло время западным силам, которые поддерживают терроризм, признать, что они потеряли контроль. И в то же время они чувствуют, что потеряли доверие своих народов и мира", — цитирует слова Асада пресс-служба.

Президент Ирана в свою очередь осудил бомбардировку Сирии и подтвердил, что Тегеран продолжит стоять на стороне сирийского руководства и его народа. Роухани также выразил уверенность, что агрессия западных стран не ослабит дух сирийцев в борьбе с терроризмом.

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