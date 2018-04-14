МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести "высокоточные удары" по гражданской и военной инфраструктуре в Сирии.

В ночь на субботу США и их союзники провели ракетный обстрел в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума.

Американская сторона утверждает, что действия военных планировались таки образом, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Однако, по предварительным данным, несколько человек пострадали.

МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада. Москва будет созывать в связи с произошедшим экстренное заседание СБ ООН.

Трамп приказал бомбить

Об ударах по Сирии сообщил лично президент США Дональд Трамп. "Некоторое время назад я приказал ВС США начать высокоточные удары по целям, которые связаны с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", — сказал он, обращаясь к американской нации.

"Совместная операция с ВС Франции и Великобритании сейчас началась, мы благодарим их", — добавил Трамп.

По его словам, эта операция направлена на то, чтобы остановить предполагаемое применение химического оружия в Сирии. По его словам, такие действия союзников могут носить продолжительный характер, "пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества".

При этом он высказал мнение о том, что применение химоружия президентом Сирии Башаром Асадом и операция США, Франции и Великобритании против него — следствие невыполнения Россией обещаний по уничтожению химоружия.

"В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат провала России по исполнению этого обещания", — заявил Трамп.

Он уверяет, что, несмотря на последние события, США не собираются оставаться в Сирии бесконечно. "Мы рассчитываем на тот день, когда мы сможем вернуть наших бойцов домой", — уточнил Трамп.

Он также заявил, что возможно, страна США в будущем установит нормальные отношения с Россией и даже Ираном.

"Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам, как к силам стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, может быть, нет", — сказал Трамп.

Планов новых атак нет

Позднее американские военные привели чуть более детальные данные об ударах по Сирии. По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, нынешняя атака была мощнее той, которую США провели в апреле 2017 года.

"В прошлом году режим Асада не принял сигнал. В этот раз мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку, за которую понесут ответственность", — сказал министр.

По его словам, удары были нанесены по "предприятиям по разработке химоружия". Мэттис сообщил, что по этим объектам наносились "высокоточные удары" с целью предотвратить жертвы среди мирного населения.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд уточнил, что первый удар США в Сирии был направлен на исследовательский центр, второй — на склады химического оружия, где, по заявлению США, хранится химическое оружие.

"Этим вечером вместе с двумя союзниками (Францией и Британией — ред.) мы нанесли удары по ряду мест, результатом которых станет продолжительная деградация возможностей Сирии по исследованию, развитию и применению химического и биологического оружия", — сказал он.

Американские военные утверждают, что планов наносить дополнительные удары по Сирии пока нет. "На данный момент удары завершены", — сказал Данфорд.

В свою очередь, Мэттис добавил, что США будут предпринимать дальнейшие действия на основе разведданных, которые "трудно получить из Сирии".

"Прямо сейчас у нас нет планов по дополнительным атакам (Сирии)", — сказал Мэттис, добавив, что это был "однократный выстрел".

Россию не уведомляли

Данфорд также сообщил, что американские военные не уведомляли российскую сторону о предстоящих ударах по Сирии. "Мы не координировались с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заранее … Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов", — сказал он.

Но при этом, по его словам, США выбирали цели для удара на территории Сирии так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных.

"Как вы можете представить, командиры всегда предпринимают разумные меры (предосторожности), особенно в таких условиях, в каких они были этой ночью. Они подготовились", — сказал Данфорд на брифинге, отвечая на вопрос, предприняли ли американские военные в Сирии меры безопасности на случай ответного удара со стороны российских военных.

Данных о пострадавших россиянах нет

Точные масштабы разрушений в Сирии пока неизвестны. Нет каких-то данных и по возможным людским потерям.

"Пока нет никаких данных", — сообщили РИА Новости в посольстве России в Дамаске, отвечая на вопрос о том, не пострадали ли россияне.

Известно немногое. Например, сообщалось, что ракеты США, Великобритании и Франции попали в склады сирийской армии на западе провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

"Удары трех стран поразили склады сирийской армии на западе провинции Хомс", — заявил источник.

Кроме того, агентство САНА сообщило, что сирийская армия сбила 13 ракет в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на жителей города.

Всего, по данным источника РИА Новости, сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции. По некоторым сведения, США и их союзники использовали при атаке около 30 ракет.

В самом Дамаске были слышны взрывы, однако правительственный квартал Абу-Румиане не пострадал. Обстановка стабильная. Наблюдается движение транспорта, также стабильная обстановка наблюдается в районе президентского дворца.

"Враги били по нашей армии. Но мы выстоим. Сейчас иду на работу, жизнь продолжается", — рассказала РИА Новости жительница правительственного квартала столицы.

Без последствий не останется

В связи с произошедшим посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ответственность за ракетный удар по Сирии лежит на США, Великобритании и Франции, такие действия не останутся без последствий.

"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них — на Вашингтоне, Лондоне и Париже", — говорится в заявлении посла.

Глава дипмиссии также отметил, что "выпады в адрес президента России неприемлемы и недопустимы".

"Морального права обвинять другие страны у США — обладателя крупнейшего арсенала химоружия — нет", — отметил Антонов.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что западные страны нанесли удар в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее.

"Сначала на сирийском народе испробовали "арабскую весну", потом ИГИЛ*, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар", — написала она в Facebook.

Захарова считает, что за всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире и заявляет о своей исключительности. "Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", — подчеркнула она.

Захарова также напомнила, что Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации". Она отметила, что после этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся.

"15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсека, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ", — отмечается в сообщении.

Акт агрессии

Отреагировали на американские удары и российские парламентарии. "Он (Трамп) преступник — это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз", — сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, США, нанося удары по Сирии, нарушают все международные нормы, это акт агрессии, в том числе, против России.

"Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия", — считает Шерин.

"То есть все, что мы сделали, все средства, которые были вложены, все силы, усилия сегодня просто пытаются помножить это все на ноль и просто поставить Россию на колени", — добавил он.

В свою очередь, еще один зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил, что атака на Сирию — это непродуманный, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны США, который может привести к непредсказуемым последствиям.

"Должны быть предприняты политико-дипломатические методы. И они уже предпринимаются … и срочный созыв ГА ООН с целью осуждения политики действий США и их союзников", — заявил он РИА Новости.

Координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин считает, что удары США по Сирии направлены на срыв объективного расследования ОЗХО в Восточной Гуте в городе Дума.

"Нанесение удара по Сирии именно в тот день, когда должна была начать свою работу миссия ОЗХО, говорит о том, что истина никого не интересует. Как и в случае с иракским оружием массового поражения, это лишь предлог. Это было сделано сознательно, чтобы сорвать объективное расследование якобы химической атаки в Восточной Гуте", — сказал он журналистам.

Конгрессмены против

Удары по Сирии не поддержали даже некоторые американские политики.

"Данный удар неконституционен и является опасной эскалацией конфликта в Сирии. Американский народ заслуживает голосования относительно того, начнем ли мы войну с Сирией, а потенциально — с Россией и Ираном", — предупредил в Twitter конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна.

"Атакующие удары против Сирии неконституционны, незаконны и рискованны. Следующий спикер палаты представителей должен вернуть (конгрессу) полномочия ведения войны, как предписано статьей 1 Конституции", — заявил конгрессмен Джастин Эмеш, конгрессмен от Мичигана. Он упомянул следующего спикера, поскольку нынешний спикер Пол Райан намерен в начале 2019 года уйти в отставку.

Демократ от Нью-Йорка Джерольд Надлер заявил, что в принципе поддерживает удар по Сирии, но не в обход конгресса. "Как я говорил и в 2013 году при президенте (Бараке) Обаме, Конституция требует разрешения конгресса на использование военной силы в Сирии", — заявил Надлер.

Первая статья Конституции США предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на "значительные угрозы" США, в том числе и военным путем.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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