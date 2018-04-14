МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести "высокоточные удары" по гражданской и военной инфраструктуре в Сирии.
В ночь на субботу США и их союзники провели ракетный обстрел в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума.
МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада. Москва будет созывать в связи с произошедшим экстренное заседание СБ ООН.
Трамп приказал бомбить
Об ударах по Сирии сообщил лично президент США Дональд Трамп. "Некоторое время назад я приказал ВС США начать высокоточные удары по целям, которые связаны с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", — сказал он, обращаясь к американской нации.
"Совместная операция с ВС Франции и Великобритании сейчас началась, мы благодарим их", — добавил Трамп.
При этом он высказал мнение о том, что применение химоружия президентом Сирии Башаром Асадом и операция США, Франции и Великобритании против него — следствие невыполнения Россией обещаний по уничтожению химоружия.
"В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ — это прямой результат провала России по исполнению этого обещания", — заявил Трамп.
Он также заявил, что возможно, страна США в будущем установит нормальные отношения с Россией и даже Ираном.
"Россия должна решить, продолжит ли она идти по этому темному пути или она присоединится к цивилизованным странам, как к силам стабильности и мира. Надеюсь, когда-нибудь мы поладим с Россией и, возможно, даже с Ираном, но, может быть, нет", — сказал Трамп.
Планов новых атак нет
"В прошлом году режим Асада не принял сигнал. В этот раз мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку, за которую понесут ответственность", — сказал министр.
По его словам, удары были нанесены по "предприятиям по разработке химоружия". Мэттис сообщил, что по этим объектам наносились "высокоточные удары" с целью предотвратить жертвы среди мирного населения.
В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд уточнил, что первый удар США в Сирии был направлен на исследовательский центр, второй — на склады химического оружия, где, по заявлению США, хранится химическое оружие.
Американские военные утверждают, что планов наносить дополнительные удары по Сирии пока нет. "На данный момент удары завершены", — сказал Данфорд.
В свою очередь, Мэттис добавил, что США будут предпринимать дальнейшие действия на основе разведданных, которые "трудно получить из Сирии".
"Прямо сейчас у нас нет планов по дополнительным атакам (Сирии)", — сказал Мэттис, добавив, что это был "однократный выстрел".
Россию не уведомляли
Но при этом, по его словам, США выбирали цели для удара на территории Сирии так, чтобы минимизировать вероятность вовлечения в ситуацию российских военных.
"Как вы можете представить, командиры всегда предпринимают разумные меры (предосторожности), особенно в таких условиях, в каких они были этой ночью. Они подготовились", — сказал Данфорд на брифинге, отвечая на вопрос, предприняли ли американские военные в Сирии меры безопасности на случай ответного удара со стороны российских военных.
Данных о пострадавших россиянах нет
"Пока нет никаких данных", — сообщили РИА Новости в посольстве России в Дамаске, отвечая на вопрос о том, не пострадали ли россияне.
Известно немногое. Например, сообщалось, что ракеты США, Великобритании и Франции попали в склады сирийской армии на западе провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.
"Удары трех стран поразили склады сирийской армии на западе провинции Хомс", — заявил источник.
Кроме того, агентство САНА сообщило, что сирийская армия сбила 13 ракет в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на жителей города.
В самом Дамаске были слышны взрывы, однако правительственный квартал Абу-Румиане не пострадал. Обстановка стабильная. Наблюдается движение транспорта, также стабильная обстановка наблюдается в районе президентского дворца.
"Враги били по нашей армии. Но мы выстоим. Сейчас иду на работу, жизнь продолжается", — рассказала РИА Новости жительница правительственного квартала столицы.
Без последствий не останется
"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения не услышали. Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них — на Вашингтоне, Лондоне и Париже", — говорится в заявлении посла.
Глава дипмиссии также отметил, что "выпады в адрес президента России неприемлемы и недопустимы".
"Морального права обвинять другие страны у США — обладателя крупнейшего арсенала химоружия — нет", — отметил Антонов.
В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что западные страны нанесли удар в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее.
"Сначала на сирийском народе испробовали "арабскую весну", потом ИГИЛ*, сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар", — написала она в Facebook.
Захарова также напомнила, что Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации". Она отметила, что после этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся.
"15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсека, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ", — отмечается в сообщении.
Акт агрессии
По его словам, США, нанося удары по Сирии, нарушают все международные нормы, это акт агрессии, в том числе, против России.
"Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия", — считает Шерин.
"То есть все, что мы сделали, все средства, которые были вложены, все силы, усилия сегодня просто пытаются помножить это все на ноль и просто поставить Россию на колени", — добавил он.
В свою очередь, еще один зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заявил, что атака на Сирию — это непродуманный, недальновидный, агрессивный, провокационный шаг со стороны США, который может привести к непредсказуемым последствиям.
"Должны быть предприняты политико-дипломатические методы. И они уже предпринимаются … и срочный созыв ГА ООН с целью осуждения политики действий США и их союзников", — заявил он РИА Новости.
"Нанесение удара по Сирии именно в тот день, когда должна была начать свою работу миссия ОЗХО, говорит о том, что истина никого не интересует. Как и в случае с иракским оружием массового поражения, это лишь предлог. Это было сделано сознательно, чтобы сорвать объективное расследование якобы химической атаки в Восточной Гуте", — сказал он журналистам.
Конгрессмены против
"Данный удар неконституционен и является опасной эскалацией конфликта в Сирии. Американский народ заслуживает голосования относительно того, начнем ли мы войну с Сирией, а потенциально — с Россией и Ираном", — предупредил в Twitter конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна.
"Атакующие удары против Сирии неконституционны, незаконны и рискованны. Следующий спикер палаты представителей должен вернуть (конгрессу) полномочия ведения войны, как предписано статьей 1 Конституции", — заявил конгрессмен Джастин Эмеш, конгрессмен от Мичигана. Он упомянул следующего спикера, поскольку нынешний спикер Пол Райан намерен в начале 2019 года уйти в отставку.
Первая статья Конституции США предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на "значительные угрозы" США, в том числе и военным путем.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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