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Война в Сирии
Война в Сирии

Трамп приказал нанести удар по Сирии‍

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (168)
12:1014.04.2018
(обновлено: 12:33 14.04.2018)
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© AP Photo / Hassan AmmarСирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018Сирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ряд объектов военной и гражданской инфраструктуры Сирии подвергся в субботу ракетному удару со стороны США и их союзников в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали. Значительная часть ракет была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям. По предварительным данным, жертв нет, но имеются раненые среди мирных сирийских граждан. МИД Сирии потребовал от международного сообщества осудить агрессию стран Запада. Москва будет созывать в связи с произошедшим экстренное заседание СБ ООН. Ракетный удар по Сирии уже осудили Иран, Куба, Россия и Белоруссия. У посольства РФ в Дамаске нет данных о пострадавших россиянах. Президент Сирии Асад после ракетных ударов находится в Дамаске.

Американский авианосец USS Harry Truman
© РИА Новости / ВМС США
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Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция.

Что хотели разбомбить? 

Как заявила глава министерства обороны Франции Флоранс Парли, целями операции Франции, США и Великобритании в Сирии стали центры по изучению и производству химоружия.

"Сегодня ночью, в три часа ночи по времени Парижа, по приказу президента Республики (Эммануэля Макрона) французская армия в плотной координации с армиями США и Великобритании провели операцию в Сирии", — сказала Парли.

По ее словам, "главный исследовательский центр программы химоружия и две значимых площадки по производству (химоружия) стали целями".

Как сообщило сирийское государственное телевидение, ракетный удар по исследовательскому центру в Дамаске привел к разрушениям, однако жертв среди его сотрудников нет.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 13 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Очевидцы сняли на видео отражение сирийскими ПВО ракетной атаки
"Несколько ракет были выпущены по исследовательскому центру, это привело к разрушению здания, в котором находился учебный центр и научные лаборатории. Потери исключительно материальные", — говорится в сообщении сирийского телеканала.

При этом Дамаск не подтвердил сообщения СМИ о поражении девяти целей в ходе удара западной коалиции по Сирии, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источники.

"Девять целей, о которых сообщают СМИ со ссылкой на военные источники, это отрицаемый (нами — ред.) итог", — сообщило агентство.

© SputnikИсследовательский военный центр в Барза, Сирия
© Sputnik
Исследовательский военный центр в Барза, Сирия

Жертв нет, но есть раненые

По крайней мере шесть мирных жителей получили ранения в результате попадания ракеты по складу военной армии к западу от Хомса, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Сирии.

Боевой самолет RAF Tornado приземлился на Кипре после обстрела Дамаска. 14 апреля 2018
© REUTERS / UK MOD Crown 2018
В Минобороны уточнили число ракет, выпущенных западными странами по Сирии
"Удар трех стран (западной коалиции — ред.) по Хомсу пришелся по складу боеприпасов неподалеку от района Шин на западе провинции Хомс", — сообщил источник.

"Шесть мирных жителей получили ранения от осколков в результате удара трех стран по провинции Хомс", — добавил он.

При этом Генштаб Сирии сообщает, что ранения получили три человека.

Часть ракет удалось сбить

По данным генштаба Сирии, британские, американские и французские самолеты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Москва может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию
"США, Британия и Франция осуществили тройственную агрессию около 3.55 по местному времени, выпустив около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города", — сообщается в заявлении генштаба.

"Системы ПВО Сирии высокоэффективно сбили большинство ракет, некоторые попали в одно из зданий, где расположен образовательный центр и научные лаборатории. Ущерб нанесен только материальный", — говорится в заявлении.

Согласно ему, курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом, удалось изменить. "В результате одна из них взорвалась, что привело к ранению троих мирных жителей", — говорится в заявлении.

Информацию о том, что значительная часть ракет была сбита на подлете к целям, подтвердили и в Минобороны РФ. При этом, по данным российского военного ведомства, атака 12 ракет по аэродрому Думейр была полностью отбита. В отражении удара Запада были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные более 30 лет назад в СССР, сообщило Минобороны РФ.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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США атаковали Сирию в нарушение международного права, заявил Путин
Отмечается, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

При этом в Минобороны России заявили, что ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд отказался подтвердить или опровергнуть информацию о сбитых сирийской ПВО американских ракетах, заявив, что об этом рано говорить.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЖители на одной из улиц в Дамаске. 14 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Жители на одной из улиц в Дамаске. 14 апреля 2018

Россия созывает экстренное заседание СБ ООН

Самолет ВВС Великобритании готовится к посадке на британской военной базе на Кипре. 14 апреля 2018
© AP Photo / Petros Karadjias
Россия созывает экстренное заседание СБ ООН после удара по Сирии
Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.

"Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", — говорится в заявлении.

Путин также заявил, что США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права, без санкции Совета Безопасности,

"Четырнадцатого апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", — заявил он.

Президент РФ считает, что США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев.

Дамаск требует осудить агрессию

Американские военные в Сирии
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Военные операции с участием США в 1991-2018 годах
Правительство Сирии требует от международного сообщества осудить ракетную атаку США, Великобритании и Франции, заявили в МИД САР.

"Сирия требует от международного сообщества решительно осудить эту агрессию, которая приведет лишь к усугублению ситуации в мире и угрожает мировой безопасности", — цитирует министерство сирийское национальное агентство САНА.

В свою очередь, как заявил РИА Новости посол Сирии в Китае Имад Мустафа, Сирия потребует от СБ ООН принять меры против неприкрытой агрессии западных стран, однако Дамаск не питает иллюзий.

"Что касается СБ ООН, Сирия потребует от Совбеза принять меры против этой неприкрытой агрессии, хотя мы не питаем иллюзий о его роли, возможностях и честности", — заявил сирийский дипломат.

© AP Photo / Hassan AmmarСирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
Сирийцы во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018

Кто осудил ракетный удар?

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
В Совфеде оценили возможные последствия "авантюры США в Сирии"
В отличие от западных стран, ракетный удар по Сирии уже осудил Иран, Куба, Россия и Белоруссия.

Как заявило министерство иностранных дел Ирана, удар США и их союзников по Сирии является открытым нарушением международных норм и права.

Ведомство отмечает, что США и их союзники нанесли удар, не дождавшись результатов миссии ОЗХО по расследованию предполагаемой химатаки, "посчитав себя мировым судьей", и несут ответственность за межрегиональные последствия своих военных действий и последствий для Ближнего Востока.

Решительно осуждает ракетные удары, нанесенные по территории Сирии и Белоруссия. "Республика Беларусь решительно осуждает удары, нанесенные по территории Сирийской Арабской Республики 14 апреля. Тем самым ситуация в Сирии фактически превращается в межгосударственный вооруженный конфликт, который чреват дальнейшей неконтролируемой эскалацией, выходящей за рамки региона", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства в субботу.

Сирийские солдаты во время демонстрации против воздушных ударов коалиции под командованием США в Дамаске. 14 апреля 2018
© AP Photo / Hassan Ammar
В СФ рассказали, каким должен быть ответ России на удары Запада по Сирии
В заявлении говорится, что Организация по запрещению химического оружия должна иметь возможность срочно проверить информацию о применении химического оружия в Сирии и доложить результаты расследования Совету Безопасности ООН.

Также решительно осудила удар западных стран по Сирии Куба. Гавана заявила, что подобные действия усугубляют конфликт в стране, сообщает МИД страны.

Как говорится в заявлении президента России Владимира Путина, Москва самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — говорится в сообщении.

При чем здесь Солсбери?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения Солсбери. 15 марта 2018
© REUTERS / Pool/Toby Melville
Они деградировали: с кем нам теперь договариваться
Белый дом в обосновании удара США и союзников по Сирии 14 апреля обвинил в применении химоружия не только власти Сирии, но и Россию, напомнив инцидент со Скрипалями в английском Солсбери.

"Россия не только помогла режиму Асада уйти от ответственности за применение химического оружия, но 4 марта 2018 года Россия применила нервно-паралитическое вещество, пытаясь совершить убийство в Великобритании", — сказано в сообщении Белого дома, посвященном детальному объяснению причин принятия решения об ударе.

"Мы не можем позволить тому, чтобы использование химического оружия стало нормой — в Сирии, на улицах Британии или где бы то ни было еще в мире", — говорится в заявлении британского премьера Терезы Мэй.

Палатка на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
"Дело Скрипаля" как материал для психоанализа
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.

Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Дым в районе научно-исследовательского центра после авиаударов по Дамаску
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