МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сирийскими ПВО перехвачена 71 крылатая ракета, выпущенная странами Запада по Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

США, Британия и Франция атаковали гражданские и военные объекты в Сирии в субботу утром. Западные силы выпустили 103 ракеты, включая "Томагавки". Большую часть из них сирийским ПВО удалось сбить. Ранения получили три мирных жителя, военнослужащие не пострадали.

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"Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса". Это свидетельствует о высокой эффективности находящихся на вооружении Сирии комплексов и высокой выучке военнослужащих, подготовленных нашими специалистами", — сказал он на брифинге.