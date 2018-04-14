МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сирийскими ПВО перехвачена 71 крылатая ракета, выпущенная странами Запада по Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
США, Британия и Франция атаковали гражданские и военные объекты в Сирии в субботу утром. Западные силы выпустили 103 ракеты, включая "Томагавки". Большую часть из них сирийским ПВО удалось сбить.
Ранения получили три мирных жителя, военнослужащие не пострадали.
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