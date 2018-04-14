Лидер британской оппозиции раскритиковал Лондон за участие в ударе по Сирии

ЛОНДОН, 14 апр – РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании должно добиваться обеспечения перемирия в Сирии, а не следовать инструкциям Вашингтона, заявил лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

"Бомбы не спасут жизни и не принесут мир… Британия должна играть лидирующую роль в обеспечении перемирия, а не следовать инструкциям Вашингтона и подвергать опасности британских военных", — говорится в заявлении Корбина.

Он также отметил, что премьер-министр, прежде чем принимать решение об авиаударах, должна была заручиться согласием парламента.

"Тереза Мэй должна была добиваться одобрения парламента, а не следовать за Дональдом Трампом", — отметил он.

"Правительство должно делать все возможное для того, чтобы убедить Россию и США согласиться на независимое расследование под руководством ООН страшной химатаки, произошедшей в прошлые выходные, чтобы виновные были привлечены к ответу", — указал лидер лейбористов.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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