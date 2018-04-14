Москва может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках С-300 в Сирию

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны, заявил в субботу начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с террором.

"Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств", — сказал Рудской в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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