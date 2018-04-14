Опубликовано первое видео с Асадом после ударов по Сирии‍

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Администрация президента Сирии опубликовала после ударов Запада видео "Утро стойкости", на котором глава государства Башар Асад находится в президентском дворце в Дамаске.
На восьмисекундном видео запечатлено, как сирийский президент заходит в здание и идет по коридорам.
Краткий комментарий к записи гласит "Утро стойкости".
Во вторник в ряде ближневосточных СМИ появились сообщения об эвакуации Асада и его семьи в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и других западных стран против Сирии. Глава российской парламентской делегации в Сирии Дмитрий Саблин и осведомленный источник РИА Новости в Дамаске опровергали эти сообщения.
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بالفيديو.. ماذا فعل الأسد عقب الهجوم؟https://t.co/86bP77mEE8— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) 14 апреля 2018 г.