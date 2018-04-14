Опубликовано первое видео с Асадом после ударов по Сирии‍

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Администрация президента Сирии опубликовала после ударов Запада видео "Утро стойкости", на котором глава государства Башар Асад находится в президентском дворце в Дамаске.

На восьмисекундном видео запечатлено, как сирийский президент заходит в здание и идет по коридорам.

Краткий комментарий к записи гласит "Утро стойкости".

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

Во вторник в ряде ближневосточных СМИ появились сообщения об эвакуации Асада и его семьи в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и других западных стран против Сирии. Глава российской парламентской делегации в Сирии Дмитрий Саблин и осведомленный источник РИА Новости в Дамаске опровергали эти сообщения.

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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بالفيديو.. ماذا فعل الأسد عقب الهجوم؟https://t.co/86bP77mEE8 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) 14 апреля 2018 г.

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