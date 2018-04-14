МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Системы ПВО Сирии сбили значительную часть из более чем 100 крылатых ракет, выпущенных по сирийским объектам, а атака 12 ракет по аэродрому Думейр была полностью отбита, заявляет российское военное ведомство.

"Значительная часть выпущенных по Сирии ракет была сбита сирийской ПВО на подлете. Силы ПВО Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которыми был атакован военный аэродром Думейр", — говорится в заявлении Минобороны России, переданном телеканале "Россия-24" бегущей строкой.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

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