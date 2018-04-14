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Война в Сирии
Война в Сирии

Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии‍

Сюжет:
Военный удар США по Сирии (70)
08:4114.04.2018
(обновлено: 08:50 14.04.2018)
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© REUTERS / Omar SanadikiСирийцы протестуют против воздушных ударов в США на улице в Дамаске, 14 апреля 2018Сирийцы протестуют против воздушных ударов в США на улице в Дамаске, 14 апреля 2018
© REUTERS / Omar Sanadiki

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В то же время, некоторые американские политики охарактеризовали решение Трампа как незаконное, неконституционное и рискованное.

Но критикуют хозяина Белого дома по большей части не за сам факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей. Впрочем, и в этих условиях многие решение Трампа поддержали.

Первая статья Конституции США предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на "значительные угрозы" США, в том числе и военным путем.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

Опасная эскалация конфликта

Среди критиков действий Трампа оказался, например, американский сенатор Боб Кейси. "Несмотря на 15 месяцев работы администрация не предприняла шагов, чтобы выработать комплексную стратегию по Сирии… Конфликт в Сирии не имеет чисто военного решения… Нужен дипломатический план, чтобы положить конец кризису", — написал он в своем Twitter.

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Militant website
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С этим мнением согласен и его коллега из штата Род-Айленд Джек Рид. "Импульсивные твиты президента Трампа загнали его в угол. Отдельные карательные действия — не замена подробной стратегии, направленной, на окончание конфликта в Сирии, а именно это принесет облегчение сирийскому народу", — говорится в его Рида.

Схожую точку зрения высказал конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна. "Данный удар неконституционен и является опасной эскалацией конфликта в Сирии. Американский народ заслуживает голосования относительно того, начнем ли мы войну с Сирией, а потенциально — с Россией и Ираном", — считает он.

В свою очередь, сенатор Марк Уорнер призвал исполнительную власть США к сдержанности. "Я жду дополнительных подробностей от администрации относительно целей и стратегических задач данных ударов. Несмотря на то, что США и союзники не должны отворачиваться от жестоких и негуманных атак (президента Сирии Башара) Асада против его собственных граждан, военные действия против Сирии должны быть умеренными, они должны быть частью внятной стратегии … без дальнейшей дестабилизации в уже нестабильном регионе и без непреднамеренного расширения конфликта", — заявил он.

Без Конгресса незаконно

Впрочем, большинство конгрессменов и сенаторов возмущалось не из-за того, что был нанесен удар по Сирии в принципе, а из-за того, что решение было принято без них.

"Решение (президента Дональда) Трампа начать авиаудары против Сирии без одобрения конгресса незаконно. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" — написал в Twitter сенатор Тим Кейн, который в 2016 году баллотировался в вице-президенты США от Демократической партии.

С ним согласен конгрессмен от Мичигана Джастин Эмеш. "Атакующие удары против Сирии неконституционны, незаконны и рискованны. Следующий спикер палаты представителей должен вернуть (конгрессу) полномочия ведения войны, как предписано статьей 1 Конституции", — заявил он.

Истребитель F-18 ВМС США на палубе авианосца Гарри Трумэн в Средиземном море
© AFP 2018 / Angus MacKinnon
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Так же думает и конгрессмен от Нью-Йорка Джерольд Надлер. "Как я говорил и в 2013 году при президенте (Бараке) Обаме, Конституция требует разрешения конгресса на использование военной силы в Сирии", — заявил он.

Сенатор Джефф Меркли напомнил, что США "научились в Афганистане и Ираке опасностям, связанным с началом военных действий без четко артикулированных целей и стратегии выхода". "Если президент хочет войны, американский народ и конгресс должны быть частью этого решения", — считает он.

В свою очередь, сенатор Том Удалл требует, чтобы Трамп запросил разрешения на действия против Сирии в конгрессе. "Я продолжу… требовать, чтобы администрация полностью объяснила свою стратегию, стоимость, влияние на американских солдат и параметры планов по Сирии", — говорится в его заявлении.

Горе от ума
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Горе от ума

Хотят члены Конгресса, чтобы их согласия спрашивали и в случае будущих ударов. "Конституция дает конгрессу право выдавать разрешение на военные действия. Если президент Трамп хочет расширить американское военное участие в сирийской гражданской войне, он обязан попросить одобрения конгресса и предоставить подробную стратегию с ясными целями и планом, как их достичь", — сказала сенатор Элизабет Уоррен.

"Ястребы" одобряют

Среди поддержавших ударов были, конечно, политики, давно зарекомендовавшие себя "ястребами". Например, председатель комитета сената США по вооруженным силам республиканец Джон Маккейн.

"Надеюсь, эти удары повлекут за собой значительные издержки для (президента Сирии Башара) Асада. Послание Асаду должно заключаться в том, что цена применения химического оружия выше, чем любая воспринимаемая выгода, что США и наши союзники имеют волю и возможность продолжать навязывать эти издержки, и что Иран и Россия в конечном итоге не смогут защитить Асада от нашей кары", — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.

"Чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе, нам нужна всеобъемлющая стратегия для Сирии и всего региона. Президент должен обозначить наши цели не только в отношении ИГ*, но и в отношении продолжающегося конфликта в Сирии, а также злонамеренного российского и иранского влияние в регионе. Авиаудары, оторванные от более широкой стратегии, могут быть необходимы, но они сами по себе не достигнут целей США на Ближнем Востоке", — считает Маккейн.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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В поддержку решения Трампа высказался и лидер большинства в сенате США Митчел Макконелл. "Сегодня вечером администрация уведомила меня о решении президента использовать военные действия для сдерживания Башара Ассада и ответа на использование химоружия сирийским режимом против своего собственного народа. Я поддерживаю как действия, так и их цель", — говорится в его заявлении.

Лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти тоже одобрил. "Варваризм режима Асада мы терпеть не будем. Америка и союзники вместе обеспечат последствия этого низкого поступка", — написал он.

А лидер демократов в сенате Чак Шумер в принципе поддержал удары по Сирии, но призвал к осторожности.

"Точно определенные, ограниченные действия, чтобы наказать и, надеюсь, удержать (президента Сирии Башара) Асада от этого снова, уместны, но администрация (США) должна быть осторожна, чтобы не втянуть нас в большую и более вовлеченную войну в Сирии", — написал Шумер на своей странице в Twitter.

* Запрещенная в России террористическая организация

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