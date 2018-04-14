Сирия отражала удары коалиции произведенными в СССР комплексами ПВО‍

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В отражении удара Запада были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", сообщает Минобороны России.

"Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", — говорится в сообщении.

Удары по территории Сирии нанесли 14 апреля с воздуха и воды. В атаке принимали участие ВС США и ВВС Великобритании и Франции. По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики выпустили более 100 ракет.