Сирия отражала удары коалиции произведенными в СССР комплексами ПВО‍

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В отражении удара Запада были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", сообщает Минобороны России.
"Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", — говорится в сообщении.
Удары по территории Сирии нанесли 14 апреля с воздуха и воды. В атаке принимали участие ВС США и ВВС Великобритании и Франции. По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики выпустили более 100 ракет.
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