Генсек ООН напомнил, что ответственность за мир лежит на Совбезе ООН

ООН, 14 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов США, Франции и Британии по Сирии напомнил этим странам, что ответственность за поддержание мира лежит на Совете Безопасности ООН.
"Я внимательно слежу за сообщениями об авиаударах в Сирии, проведенными США, Францией и Великобританией. Есть обязательство, особенно когда речь идет о вопросах мира и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", — говорится в заявлении главы всемирной организации.
"Главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совете Безопасности", — заявил Гутерреш.
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