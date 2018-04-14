В Пентагоне заявили о сокращении возможностей Сирии "производить химоружие"

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Удары США надолго сократят возможности Сирии "производить химоружие", заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфрод.

"Этим вечером вместе с двумя союзниками (Францией и Британией — ред.) мы нанесли удары по ряду мест, результатом которых станет продолжительная деградация возможностей Сирии по исследованию, развитию и применению химического и биологического оружия", — сказал Данфорд.

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