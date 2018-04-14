Удар по Сирии нанес исследовательскому центру в Дамаске материальный ущерб

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удар западной коалиции по исследовательскому центру в району Барзе в Дамаске привел к материальному ущербу, передает сирийское национальное агентство САНА.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

"Несколько ракет трех стран, попавшие по центру исследований в Барзе, нанесли материальный ущерб зданию, включающему в себя образовательный центр, научные лаборатории. Ущерб принесен только материальный", — сообщило агентство.

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

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