Удар по Сирии нанес исследовательскому центру в Дамаске материальный ущерб

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Удар западной коалиции по исследовательскому центру в району Барзе в Дамаске привел к материальному ущербу, передает сирийское национальное агентство САНА.
"Несколько ракет трех стран, попавшие по центру исследований в Барзе, нанесли материальный ущерб зданию, включающему в себя образовательный центр, научные лаборатории. Ущерб принесен только материальный", — сообщило агентство.
Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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