Удары США не затронули правительственные кварталы Дамаска

ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственный квартал Дамаска и президентский дворец не подверглись ракетному удару США и их союзников, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

В центре Дамаска были слышны взрывы, однако правительственный квартал Абу-Румиане не пострадал. Обстановка стабильная. Наблюдается движение транспорта, также стабильная обстановка наблюдается в районе президентского дворца.

"Враги били по нашей армии. Но мы выстоим. Сейчас иду на работу, жизнь продолжается", — рассказала РИА Новости жительница правительственного квартала столицы.

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