Мэй объяснила удары Великобритании по Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что поручила вооруженным силам королевства нанести удар по Сирии, которому не было альтернатив, говорится в заявлении на сайте правительства.

"Русские наложили вето на резолюцию в СБ ООН, которая бы создала независимое расследование атаки в Думе. Поэтому нет практической альтернативы использованию силы, чтобы ослабить и сдержать использование химического оружия сирийским режимом", — сообщается в заявлении главы правительства.

При этом Мэй подчеркнула, что верит, что удары по Сирии входят в национальные интересы Великобритании. По ее словам, целью ударов является не смена режима, а сдерживание Дамаска.

"Это не про то, чтобы вмешиваться в гражданскую войну. Это не про смену режима", — говорится в сообщении.

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