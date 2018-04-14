ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости. Шесть мирных жителей получили ранения в результате попадания ракеты по военному складу к западу от Хомса, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Сирии.
"Удар трех стран (западной коалиции — ред.) по Хомсу пришелся по складу боеприпасов неподалеку от района Шин на западе провинции Хомс", — сообщил источник.
"Шесть мирных жителей получили ранения от осколков в результате удара трех стран по провинции Хомс", — добавил он.
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