Источник сообщил, сколько ракет перехватили сирийские ПВО

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции, сообщил РИА Новости источник.

"ПВО перехватило более 20 ракет", — заявил источник. По его словам, среди подтвержденных целей — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения.

Собеседник агентства заявил, что многочисленные взрывы были слышны в Дамаске и провинции Хама.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

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