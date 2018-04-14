Елисейский дворец опубликовал видео с самолетами, наносившими удар по Сирии

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона — Елисейский дворец — разместил в своём официальном аккаунте в сети Twitter видео вылета самолётов для нанесения ударов по Сирии в ночь на субботу.

"Взлёт этой ночью вооруженных сил Франции, которые вмешались против нелегального химического арсенала сирийского режима", — говорится в записи.

Ее сопровождает видеоролик, на котором несколько самолётов-истребителей рулят по взлетной полосе, а затем один из них отрывается от земли и взлетает. Видеозапись выполнена в ночное время, поэтому определить, с какой базы вылетали самолеты, не представляется возможным.

Ранее местные СМИ сообщали, что в случае возможного удара по Сирии Франция может отправить истребители не с ближневосточных баз, а с базы Сен-Дизье во французском департаменте Верхняя Марна.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron: https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

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