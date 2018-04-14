В Пентагоне оценили мощность удара по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Удар по Сирии был вдвое мощнее предыдущего, который произошел год назад, заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

По словам Мэттиса, использовалось вдвое больше ресурсов, чем при аналогичном ударе после обвинений в применении химоружия в Хан-Шейхуне.

"Это был мощный удар", — сказал Мэттис, описывая субботнюю бомбардировку.

Он сказал, что дополнительных ударов пока не планируется. "В настоящий момент мы не планируем новых атак", — сказал Мэттис.

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