В Пентагоне заявили об отсутствии планов новых ударов по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. США и их союзники прекратили нанесение ударов по Сирии, новых планов пока нет, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд.

"На данный момент удары завершены", — сказал Данфорд на брифинге.

В свою очередь министр обороны Джеймс Мэттис добавил, что США будут предпринимать дальнейшие действия на основе разведданных, которые "трудно получить из Сирии".

"Прямо сейчас у нас нет планов по дополнительным атакам (Сирии)", — сказал Мэттис.

При этом он повторил, что президент США имеет "полное право защищать жизненно важные интересы" страны, в том числе путем приказов о нанесении таких ударов.

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