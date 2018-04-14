В американском сенате назвали удар по Сирии незаконным

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Сенатор США Тим Кейн назвал удар по Сирии незаконным, поскольку на него не было получено разрешение конгресса.
Кейн в 2016 году баллотировался в вице-президенты США от Демократической партии, кандидатом на пост президента была Хиллари Клинтон.
Первая статья Конституции США предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на "значительные угрозы" США, в том числе и военным путем.
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