В американском сенате назвали удар по Сирии незаконным

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Сенатор США Тим Кейн назвал удар по Сирии незаконным, поскольку на него не было получено разрешение конгресса.

"Решение (президента Дональда) Трампа начать авиаудары против Сирии без одобрения конгресса незаконно. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" — написал Кейн в Twitter.

Кейн в 2016 году баллотировался в вице-президенты США от Демократической партии, кандидатом на пост президента была Хиллари Клинтон.

Первая статья Конституции США предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на "значительные угрозы" США, в том числе и военным путем.

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