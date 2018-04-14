Выпущенные по Сирии ракеты не входили в зону ответственности российских ПВО

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила.

Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила", — говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, 14 апреля в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской арабской республики.

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