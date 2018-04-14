Данных о пострадавших россиянах во время удара США по Сирии пока нет

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Данных о том, что в результате американских ударов по Сирии могли пострадать россияне пока нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Дамаске.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.
"Пока нет никаких данных", — сказал собеседник агентства.
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