Данных о пострадавших россиянах во время удара США по Сирии пока нет

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Данных о том, что в результате американских ударов по Сирии могли пострадать россияне пока нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Дамаске.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон также отдали приказы об участии вооруженных сил своих стран в ударах по САР.

"Пока нет никаких данных", — сказал собеседник агентства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>