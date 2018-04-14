В США назвали время начала ударов по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии в 21.00 по Вашингтону (04.00 мск), сообщил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

"В 21.00 по времени Восточного побережья французские, британские и американские военные силы нанесли удары по целям в Сирии", — сказал Данфорд.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

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