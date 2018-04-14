Мэттис рассказал о целях удара США по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Удары США, Великобритании и Франции по Сирии нацелены на предприятия по производству химоружия, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Ранее сегодня президент (США Дональд) Трамп приказал совместно с нашими союзниками уничтожить предприятия по разработке химоружия … Мы нанесли удары по таким объектам", — заявил Мэттис на брифинге.
"В прошлом году режим Асада не принял сигнал. В этот раз мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку, за которую понесут ответственность", — сказал министр.
Он добавил, что по этим объектам наносятся "высокоточные удары" с целью предотвратить жертвы среди мирного населения.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.
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