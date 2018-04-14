Американский конгресс разделился по вопросу о законности ударов по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Члены конгресса США разделились по вопросу о законности ударов по Сирии: большинство высказывающихся конгрессменов и сенаторов поддерживают военные действия, но некоторые выступают против того, что они осуществляются без разрешения конгресса.
"Точные удары Америки в сотрудничестве с нашими союзниками посылают режиму (президента Сирии Башара) Асада ясный и прямой сигнал, что мы не будем терпеть использование химического оружия против невинных гражданских лиц", — написал в Twitter сенатор Том Тиллис.
"Варваризм режима Асада мы терпеть не будем. Америка и союзники вместе обеспечат последствия этого низкого поступка", — написал, в свою очередь, лидер республиканского большинства в палате представителей Кевин Маккарти.
Однако некоторые члены конгресса были против.
"Данный удар неконституционен и является опасной эскалацией конфликта в Сирии. Американский народ заслуживает голосования относительно того, начнем ли мы войну с Сирией, а потенциально — с Россией и Ираном", — предупредил в Twitter конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна.
Демократ от Нью-Йорка Джерольд Надлер заявил, что в принципе поддерживает удар по Сирии, но не в обход конгресса. "Как я говорил и в 2013 году при президенте (Бараке) Обаме, Конституция требует разрешения конгресса на использование военной силы в Сирии", — заявил Надлер.
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