В Госдуме прокомментировали удары США по Сирии

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. США, нанося удары по Сирии, нарушают все международные нормы, РФ получила в свой адрес акт агрессии со стороны США, считает первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили, что отдали приказ нанести удар по Сирии.

"Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия", — сказал Шерин РИА Новости.

"То есть все, что мы сделали, все средства, которые были вложены, все силы, усилия сегодня просто пытаются помножить это все на ноль и просто поставить Россию на колени", — добавил он.

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