Трамп рассказал, какие страны наносят удар по Сирии

ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Операция в Сирии проходит с участием военнослужащих США, Франции и Великобритании, заявил американский президент Дональд Трамп, объявив начало операции.
Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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