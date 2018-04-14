РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии
Война в Сирии
Война в Сирии

СМИ: Китай поможет России в противостоянии с США

04:0314.04.2018
09310
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКитайские военнослужащие. Архивное фотоКитайские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Военно-морские учения, которые КНР намерена провести в акватории Тайваньского пролива на следующей неделе, можно рассматривать в первую очередь как сигнал Тайваню о необходимости соблюдать принцип "одного Китая", но также и как поддержку Москвы в связи с нарастанием напряженности в противостоянии с США по сирийскому вопросу, сообщает в субботу издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные военные источники.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс. Архивное фото
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
"Это ложь": Лондон назвал гротеском заявления о постановке химатаки в Сирии
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

"Одной из главных целей проведения учений в Тайваньском проливе является демонстрация поддержки Пекина Москве, которая стоит перед лицом возможной военной конфронтации с США", — отметил источник издания.

По его словам, "предупреждение президента США Дональда Трампа о военном нападении на Сирию было несколько неожиданно для Москвы и Пекина".

"Китай, как стратегический партнер России, старается создать своевременные и контролируемые проблемы для США, и учения в Тайваньском проливе стали наиболее приемлемым вариантом, от которого в выигрыше будут и Москва, и Пекин", — добавил источник газеты.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп хочет заставить Россию "заплатить" при ударе по Сирии‍, пишут СМИ
При этом военный эксперт из Макао Энтони Дун отметил, что "Пекин старается оказать помощь Москве в обострившемся споре с США вокруг сирийского кризиса", сообщает издание.

Китай 11-12 апреля провел военные учения в акватории Южно-Китайского моря, которые завершились крупнейшим морским парадом Народно-освободительной армии с 1949 года, в нем приняли участие 48 военных кораблей, 76 воздушных судов и более 10 тысяч военнослужащих, принимал парад председатель КНР и глава Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин.

После этого флотилии ВМС начали переход в район проведения другого этапа учений, который пройдет 18 апреля в Тайваньском проливе. По сообщениям военных, учения в Тайваньском проливе с участием, в том числе, авианосца "Ляонин" включают в себя, помимо прочего, боевые стрельбы, что будет сделано впервые за три года.

Вместе с тем эксперты и источники издания сходятся во мнении, что Пекин этими учениями прежде всего посылает сигнал США в связи именно с тайваньской проблемой, равно как и предупреждение Тайбэю о необходимости соблюдения принципа "одного Китая".

Мирные жители выходят из Восточной Гуты. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Сын Хрущева оценил ситуацию в Сирии
Как отметил замдиректора института американских исследований Китайской академии социальных наук Ни Фэн, "Пекину необходимо своевременно направить сигнал Тайбэю, если советник по национальной безопасности США Джон Болтон хочет посетить остров, что, несомненно, будет прорывом в отношениях США и Тайваня", пишет издание.

Один из источников газеты пояснил, что "учитывая предрасположенность Трампа к увязке различных проблем друг с другом, допустимо, что американский президент использует тайваньскую карту, чтобы торговаться с Пекином".

Военные эксперты полагают, что Пекин не случайно выбрал 18 апреля датой проведения учений близ Тайваня: в это время глава администрации Тайваня Цай Инвэнь будет в заграничной поездке по Африке, после чего направится в Швейцарию.

Как отметил бывший военнослужащий НОАК Сун Чжунпин, участие в учениях авианосца "Ляонин" должно послать "сильный и сдерживающий сигнал администрации Цай Инвэнь, а также сторонникам независимости острова", сообщает газета.

Флаг сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков в Восточной Гуте
В последнее время тайваньский вопрос несколько обострился на фоне принятия властями США "Закона о поездках на Тайвань", который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. Закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений США и Тайваня.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена