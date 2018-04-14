ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Военно-морские учения, которые КНР намерена провести в акватории Тайваньского пролива на следующей неделе, можно рассматривать в первую очередь как сигнал Тайваню о необходимости соблюдать принцип "одного Китая", но также и как поддержку Москвы в связи с нарастанием напряженности в противостоянии с США по сирийскому вопросу, сообщает в субботу издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные военные источники.
"Одной из главных целей проведения учений в Тайваньском проливе является демонстрация поддержки Пекина Москве, которая стоит перед лицом возможной военной конфронтации с США", — отметил источник издания.
По его словам, "предупреждение президента США Дональда Трампа о военном нападении на Сирию было несколько неожиданно для Москвы и Пекина".
"Китай, как стратегический партнер России, старается создать своевременные и контролируемые проблемы для США, и учения в Тайваньском проливе стали наиболее приемлемым вариантом, от которого в выигрыше будут и Москва, и Пекин", — добавил источник газеты.
Китай 11-12 апреля провел военные учения в акватории Южно-Китайского моря, которые завершились крупнейшим морским парадом Народно-освободительной армии с 1949 года, в нем приняли участие 48 военных кораблей, 76 воздушных судов и более 10 тысяч военнослужащих, принимал парад председатель КНР и глава Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин.
После этого флотилии ВМС начали переход в район проведения другого этапа учений, который пройдет 18 апреля в Тайваньском проливе. По сообщениям военных, учения в Тайваньском проливе с участием, в том числе, авианосца "Ляонин" включают в себя, помимо прочего, боевые стрельбы, что будет сделано впервые за три года.
Вместе с тем эксперты и источники издания сходятся во мнении, что Пекин этими учениями прежде всего посылает сигнал США в связи именно с тайваньской проблемой, равно как и предупреждение Тайбэю о необходимости соблюдения принципа "одного Китая".
Один из источников газеты пояснил, что "учитывая предрасположенность Трампа к увязке различных проблем друг с другом, допустимо, что американский президент использует тайваньскую карту, чтобы торговаться с Пекином".
Военные эксперты полагают, что Пекин не случайно выбрал 18 апреля датой проведения учений близ Тайваня: в это время глава администрации Тайваня Цай Инвэнь будет в заграничной поездке по Африке, после чего направится в Швейцарию.
Как отметил бывший военнослужащий НОАК Сун Чжунпин, участие в учениях авианосца "Ляонин" должно послать "сильный и сдерживающий сигнал администрации Цай Инвэнь, а также сторонникам независимости острова", сообщает газета.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.