ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Военно-морские учения, которые КНР намерена провести в акватории Тайваньского пролива на следующей неделе, можно рассматривать в первую очередь как сигнал Тайваню о необходимости соблюдать принцип "одного Китая", но также и как поддержку Москвы в связи с нарастанием напряженности в противостоянии с США по сирийскому вопросу, сообщает в субботу издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные военные источники.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

"Одной из главных целей проведения учений в Тайваньском проливе является демонстрация поддержки Пекина Москве, которая стоит перед лицом возможной военной конфронтации с США", — отметил источник издания.

По его словам, "предупреждение президента США Дональда Трампа о военном нападении на Сирию было несколько неожиданно для Москвы и Пекина".

"Китай, как стратегический партнер России, старается создать своевременные и контролируемые проблемы для США, и учения в Тайваньском проливе стали наиболее приемлемым вариантом, от которого в выигрыше будут и Москва, и Пекин", — добавил источник газеты.

При этом военный эксперт из Макао Энтони Дун отметил, что "Пекин старается оказать помощь Москве в обострившемся споре с США вокруг сирийского кризиса", сообщает издание.

Китай 11-12 апреля провел военные учения в акватории Южно-Китайского моря, которые завершились крупнейшим морским парадом Народно-освободительной армии с 1949 года, в нем приняли участие 48 военных кораблей, 76 воздушных судов и более 10 тысяч военнослужащих, принимал парад председатель КНР и глава Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин.

После этого флотилии ВМС начали переход в район проведения другого этапа учений, который пройдет 18 апреля в Тайваньском проливе. По сообщениям военных, учения в Тайваньском проливе с участием, в том числе, авианосца "Ляонин" включают в себя, помимо прочего, боевые стрельбы, что будет сделано впервые за три года.

Вместе с тем эксперты и источники издания сходятся во мнении, что Пекин этими учениями прежде всего посылает сигнал США в связи именно с тайваньской проблемой, равно как и предупреждение Тайбэю о необходимости соблюдения принципа "одного Китая".

Как отметил замдиректора института американских исследований Китайской академии социальных наук Ни Фэн, "Пекину необходимо своевременно направить сигнал Тайбэю, если советник по национальной безопасности США Джон Болтон хочет посетить остров, что, несомненно, будет прорывом в отношениях США и Тайваня", пишет издание.

Один из источников газеты пояснил, что "учитывая предрасположенность Трампа к увязке различных проблем друг с другом, допустимо, что американский президент использует тайваньскую карту, чтобы торговаться с Пекином".

Военные эксперты полагают, что Пекин не случайно выбрал 18 апреля датой проведения учений близ Тайваня: в это время глава администрации Тайваня Цай Инвэнь будет в заграничной поездке по Африке, после чего направится в Швейцарию.

Как отметил бывший военнослужащий НОАК Сун Чжунпин, участие в учениях авианосца "Ляонин" должно послать "сильный и сдерживающий сигнал администрации Цай Инвэнь, а также сторонникам независимости острова", сообщает газета.

В последнее время тайваньский вопрос несколько обострился на фоне принятия властями США "Закона о поездках на Тайвань", который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях. Закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений США и Тайваня.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.