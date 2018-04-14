"Это ложь": Лондон назвал гротеском заявления о постановке химатаки в Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Заявления представителя Минобороны России о причастности Лондона к химатаке в сирийском городе Дума являются "гротеском и наглой ложью". С таким заявлением выступила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Хочу сказать о странном заявлении генерал-майора Игоря Конашенкова, который, как я понимаю, в Сирии с российскими силами. Он предположил, что Великобритания каким-то образом стоит за химической атакой в Думе. Это гротеск, наглая ложь и худший пример фейк-ньюс, который мы видели от российской машины пропаганды", — заявила британский постпред.

Провокация в Думе

В конце прошлой недели Запад бездоказательно обвинил Дамаск в химической атаке в городе Дума. Сирия и Россия опровергли сообщения о применении химоружия.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов химикатов. Центр также уточнил, что в местных больницах нет пациентов с симптомами, которые характерны для отравляющих веществ.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил в пятницу на брифинге, что распространенные в СМИ и соцсетях кадры, на которых изображено оказание помощи "пострадавшим в результате химатаки" седьмого апреля в Думе в Восточной Гуте, являются постановочными. По словам Конашенкова, обнаружены непосредственные участники инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановка.

В Минобороны также заявили о наличии доказательств того, что непосредственное участие в организации провокации с якобы применением химоружия в Думе принимала Великобритания для обострения обстановки в Восточной Гуте и "оправдания" ракетного удара возмездия США по Сирии.

Кроме того, источник агентства САНА отметил, что у Дамаска и без химоружия есть преимущество в регионе, что в очередной раз доказывает, что инцидента не было.

"Театральные постановки не прошли в Алеппо и поселениях Восточной Гуты и не помогут террористам и их покровителям сегодня. Сирийское правительство решительно настроено покончить с террористами на каждом клочке своей земли", — заключил собеседник агентства.

"Дикие обвинения"

Ранее в британском МИД назвали заявления Минобороны России о причастности Лондона к инсцинировке химатаки "дикими", и увязали обвинения российской стороны с "отчаянной попыткой Москвы возложить вину на кого угодно, кроме своего клиента — режима президента Сирии Башара Асада".

"Россия с февраля 2017 года шесть раз воспользовалась своим правом вето в СБ ООН, чтобы защитить режим Асада от расследования применения им химического оружия. Эти обвинения из Москвы — лишь очередные из целого ряда диких обвинений от России, которая также говорила, что химатаки не было вовсе. Это просто демонстрирует их (России — ред.) отчаянное желание повесить вину на кого угодно, кроме их клиента: режима Асада. Химатака в Думе в прошлую субботу была шокирующим и варварским деянием, унесшим жизни до 75 человек, включая маленьких детей", — заявили РИА Новости в британском внешнеполитическом ведомстве.

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