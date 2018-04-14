Трамп хочет заставить Россию "заплатить" при ударе по Сирии‍, пишут СМИ

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет атакой на Сирию не только "наказать" сирийское правительство, но и заставить "заплатить" союзников страны — Россию и Иран, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, американский президент недоволен вариантами атаки на Сирию, которые предложили ему его советники, и призывает к более решительным действиям. В частности, в разговоре с министром обороны США Джеймсом Мэттисом Трамп настаивал на планах удара по Сирии, при котором бы также "заплатили" покровительствующие стране Россия и Иран.

"Он хочет, чтобы Мэттис чуть-чуть вышел за пределы", — сказал собеседник издания.

Глава Пентагона сопротивлялся планам президента из-за возможности возникновения "опасного конфликта" с российской или иранской стороной, пишет газета. Кроме того, Мэттис обеспокоен, что у американской администрации нет более широкой стратегии в регионе.

Согласно источникам издания, за последние два дня у ВС США было две возможности нанести удар по Сирии, однако Мэттис решил не воспользоваться ими. Одну из атак, запланированных на ночь четверга, Мэттис отменил из-за опасений эскалации ситуации с Россией.

Отмечается, что в пятницу после полудня Трамп планировал провести заседание с советниками по национальной безопасности, чтобы снова обсудить ситуацию в Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.