Источник: ВМФ использует базу Тартус для пополнения запасов и ремонта

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Военно-морской флот России использует базу Тартус в Сирии только для пополнения запасов и ремонтных работ, после этого боевые корабли всегда возвращаются в море, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, в последнее время в ряде израильских, а затем и отечественных СМИ появлялись сообщения о том, что якобы Россия, опасаясь ударов США, вывела все боевые корабли из порта Тартус.

"Специально для некомпетентных алармистов хочу напомнить, что пункт МТО Тартус в Сирии используется нашим оперативным соединением ВМФ в Средиземном море только для пополнения запасов и мелких ремонтных работ", — сказал источник.

Он подчеркнул, что с этой целью российские боевые корабли совершают регулярные заходы в Тартус, однако после они всегда возвращаются в море для выполнения задач по предназначению.

"Так, в последнее время боевые корабли и подводные лодки оперативного соединения ВМФ России осуществляют непрерывное отслеживание с близкой дистанции ударных кораблей и подводных лодок ВМС США и их союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря", — заявил источник.

Одной из основных задач оперативного соединения ВМФ России является обладание полной информацией о подводной, надводной и воздушной обстановке в восточной части Средиземного моря, подчеркнул он.

"Тем более это касается всех случаев приближения и маневрирования кораблей иностранных флотов в ближней морской зоне сирийского Тартуса", — заключил собеседник агентства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>