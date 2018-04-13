Источник: ВМФ использует базу Тартус для пополнения запасов и ремонта

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Военно-морской флот России использует базу Тартус в Сирии только для пополнения запасов и ремонтных работ, после этого боевые корабли всегда возвращаются в море, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, в последнее время в ряде израильских, а затем и отечественных СМИ появлялись сообщения о том, что якобы Россия, опасаясь ударов США, вывела все боевые корабли из порта Тартус.
"Специально для некомпетентных алармистов хочу напомнить, что пункт МТО Тартус в Сирии используется нашим оперативным соединением ВМФ в Средиземном море только для пополнения запасов и мелких ремонтных работ", — сказал источник.
"Так, в последнее время боевые корабли и подводные лодки оперативного соединения ВМФ России осуществляют непрерывное отслеживание с близкой дистанции ударных кораблей и подводных лодок ВМС США и их союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря", — заявил источник.
"Тем более это касается всех случаев приближения и маневрирования кораблей иностранных флотов в ближней морской зоне сирийского Тартуса", — заключил собеседник агентства.
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