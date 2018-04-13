Сирия готова к самообороне в случае атаки со стороны США, заявил постпред

ООН, 13 апр – РИА Новости. Сирия готова к законной самообороне в случае атаки со стороны США, Великобритании и Франции, заявил постпред САР при ООН Башар Джаафари.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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