Сирия готова к самообороне в случае атаки со стороны США, заявил постпред

ООН, 13 апр – РИА Новости. Сирия готова к законной самообороне в случае атаки со стороны США, Великобритании и Франции, заявил постпред САР при ООН Башар Джаафари.

"Если эти три страны – США, Великобритания и Франция – думают, что они могут атаковать нас и наш суверенитет, то в таком случае у нас не будет другого выбора, кроме как применить стать 51 Устава ООН, которая дает нам законное право на самооборону. Это не угроза, это обещание. Мы не позволим никому атаковать наш суверенитет", — сказал Джаафари на заседании СБ ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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