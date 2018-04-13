Британия назвала обвинения в причастности к химатаке в Сирии ложью

ООН, 13 апр — РИА Новости. Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс назвала "гротеском и наглой ложью" заявление представителя Минобороны РФ о причастности Лондона к химической атаке в сирийском городе Дума.

"Хочу сказать о странном заявлении генерал-майора Игоря Конашенкова, который, как я понимаю, в Сирии с российскими силами. Он предположил, что Великобритания каким-то образом стоит за химической атакой в Думе. Это гротеск, наглая ложь и худший пример фейк-ньюс, который мы видели от российской машины пропаганды", — заявила британский постпред.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя МО, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

Как сообщил генерал Конашенков, российское Минобороны располагает доказательствами того, что непосредственное участие в организации спланированной провокации с якобы применением химоружия в Думе принимала Великобритания. Целью провокации, по словам Конашенкова, было обострение обстановки в Восточной Гуте и "ответный" ракетный удар возмездия США по Сирии.

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