Восстановлению Сирии мешают санкции США и Евросоюза, заявили в МИД

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Восстановлению освобожденных от террористов районов Сирии мешают санкции США и ЕС, которые существенно ограничивают возможность работы потенциальных гуманитарных партнеров ООН, заявили в пятницу в МИД РФ.

"В условиях, когда населенные пункты Восточной Гуты возвращаются к нормальной жизни после освобождения от террористов, когда мирное население без страха готово поскорее вернуться в свои дома, особенно востребованы интенсивные усилия по восстановлению жилого сектора, объектов инфраструктуры и хозяйства", — говорится в сообщении МИД.

При этом отмечается, что российская сторона "не на словах, как некоторые, а на деле помогает таким усилиям".

"Убеждены, что роль международных организаций в содействии такой работе сегодня особенно значима. При этом нельзя не видеть, что есть силы, которые препятствуют подключению ООНовских структур к системной работе по восстановлению освобожденных от террористов районов. В ход идут бюрократические препоны, несправедливое распределение донорских взносов, санкции США и ЕС, которые существенно ограничивают возможность работы на этом направлении потенциальных гуманитарных партнеров ООН", — подчеркнули в МИД РФ.

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