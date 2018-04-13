Греция не будет участвовать в возможной операции в Сирии

АФИНЫ, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что греческие вооруженные силы не примут участие в возможной операции в Сирии, сообщает Афинское агентство новостей АМНА со ссылкой на источники в правительстве.

"Лидеры обсудили последние события в Сирии. Премьер-министр Греции осудил использование химического оружия, он сказал, что необходимы решительные инициативы Европейского союза и подчеркнул необходимость усилий по мирному урегулированию на основе предложения Швеции", — сообщает агентство.

В четверг Швеция распространила в СБ ООН проект резолюции об отправке в Сирию миссию высокого уровня по разоружению.

Пресс-служба греческого премьера ограничилась сообщением, какие темы обсуждались в ходе телефонного разговора. Это укрепление стратегического сотрудничества между Грецией и Францией в экономике, энергетике и обороне, события в Сирии, европейско-турецкие отношения, кипрское урегулирование и переговоры о названии бывшей югославской республики Македония.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>