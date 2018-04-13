Генсек ООН заявил об угрозе полномасштабной военной эскалации в Сирии

ООН, 13 апр — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил об угрозе полномасштабной военной эскалации в Сирии, призвал все стороны действовать ответственно в нынешних обстоятельствах.
"Возрастающая напряженность и невозможность достижения компромисса угрожают привести к полномасштабной военной эскалации", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.
Гуттереш призвал "избегать ситуации, выходящей из-под контроля".
"Ситуация может выйти из-под контроля. Это наша общая обязанность — остановить это", — сообщил генсек ООН.
Он также призвал все стороны "действовать ответственно в этих опасных условиях".
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