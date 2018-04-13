По оценке США, сирийские власти применяли химоружие не менее 50 раз

ООН, 13 апр – РИА Новости. По оценке Вашингтона, власти Сирии за годы гражданского конфликта в этой стране применяли химическое оружие по меньшей мере 50 раз, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"По оценке США, (президент Сирии Башар) Асад применял химическое оружие в сирийской войне по меньшей мере 50 раз. По оценкам общественности – до 200 раз", — сказала Хейли на заседании СБ ООН.

Власти Сирии отрицают применение химического оружия.