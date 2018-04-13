Минобороны заявило о давлении Лондона на "Белые каски" для провокации в САР

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представители так называемых "Белых касок" подверглись мощному давлению со стороны Великобритании для осуществления готовившейся провокации в Сирии, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", — сказал Конашенков.

Он отметил, что "Белым каскам" указывалось, что именно с 3 по 6 апреля боевики группировки "Джейш аль-Ислам" проведут серию мощных артиллерийских обстрелов Дамаска, это вызовет ответную реакцию правительственных войск, которой "белокасочники" должны воспользоваться для осуществления провокации с якобы химическим оружием.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>