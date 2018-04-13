Небензя призвал США, Францию и Британию не подводить мир к опасной черте

ООН, 13 апр — РИА Новости. Россия призывает США, Францию и Великобританию не подводить мир к опасной черте и искать мирный выход из ситуации в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"События развиваются по опасному сценарию, грозящему далеко идущими последствиями для глобальной безопасности. Вся ответственность в таком случае ляжет на США и их союзников. Жаль, что продолжает терять лицо старая Европа", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

Небензя заявил, что Россия призывает руководство США и их союзников, в частности, Францию и Великобританию, "немедленно одуматься, вернуться в международно-правовое поле и не подводить мир к опасной черте".

"Нужно срочно искать мирный выход в рамках коллективных усилий. РФ готова к равноправному сотрудничеству со всеми партнерами и решению возникающих проблем путем диалога. Мы неизменно нацелены на мирное урегулирование конфликта в Сирии на известной международной основе и будем продолжать активные усилия в этом направлении, призываем к этому всех наших партнеров", — подытожил российский постпред.

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