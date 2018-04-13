У Минобороны есть доказательства участия Британии в провокации в Гуте

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Великобритания принимала участие в организации провокации с "химатакой" в сирийском городе Дума, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", — сказал военный.

Он добавил, что в распоряжении ведомства есть и другие доказательства, "которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации".