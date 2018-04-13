Макрон провел телефонные переговоры с Путиным по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. 23 февраля 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе. 23 февраля 2018

ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил большую обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Президент Республики провел сегодня утром телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках их регулярного и прямого диалога по Сирии. Президент Республики подчеркнул свою глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации на месте", — говорится в заявлении дворца.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.