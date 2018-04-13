МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Большинство жителей Великобритании выступают против нанесения ракетных ударов по Сирии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного институтом общественного мнения YouGov.

Несмотря на то, что 61% британцев допускает, что сирийские власти могли применить химическое оружие против своих граждан (10% считают это неправдоподобным, 29% затруднились с ответом), только 22% поддерживают нанесение ударов по Сирии. Против силового сценария выступают 43%, еще 34% респондентов не определились с ответом.

Опрос проводился 10-11 апреля. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних жителей Великобритании.

На прошлой неделе Запад обвинил Дамаск в химатаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла утверждения о применении сирийскими военными бомб с хлором. МИД России заявил, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Накануне газета Times со ссылкой на источник написала, что самолеты ВВС Великобритании готовы нанести удары по Сирии. При этом ранее премьер страны Тереза Мэй в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом отказалась участвовать в операции против Дамаска, потребовав больше доказательств применения химоружия в Думе.

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