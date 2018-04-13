МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Большинство жителей Великобритании выступают против нанесения ракетных ударов по Сирии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного институтом общественного мнения YouGov.
Несмотря на то, что 61% британцев допускает, что сирийские власти могли применить химическое оружие против своих граждан (10% считают это неправдоподобным, 29% затруднились с ответом), только 22% поддерживают нанесение ударов по Сирии. Против силового сценария выступают 43%, еще 34% респондентов не определились с ответом.
Опрос проводился 10-11 апреля. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних жителей Великобритании.
Накануне газета Times со ссылкой на источник написала, что самолеты ВВС Великобритании готовы нанести удары по Сирии. При этом ранее премьер страны Тереза Мэй в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом отказалась участвовать в операции против Дамаска, потребовав больше доказательств применения химоружия в Думе.
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