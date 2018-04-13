Помпео заявил, что недавно в Сирии была убита "пара сотен россиян"

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что "несколько недель назад" в Сирии была убита "пара сотен россиян".

Помпео в ходе показаний в конгрессе говорил о действиях, которые администрация США предпринимает против России. Сначала он сказал, что администрация ввела санкции по принятому конгрессом закону CAATSA, затем — что из США были высланы 60 российских дипломатов.

"Нынешняя администрация также объявила о пересмотре ядерной стратегии, которая предупреждает Россию, что мы намерены восполнить наши силы сдерживания в Сирии. Несколько недель назад русские встретились с равным противником, и пара сотен русских были убиты. Список действий, которые предприняла администрация — я готов вам сообщить о них всех, но не хочу занимать (время)", — сказал Помпео.

При этом он не уточнил, о каком именно инциденте в Сирии идет речь.

В середине февраля ряд американских СМИ сообщили, что российские военные якобы погибли при ударе коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. Глава Пентагона Джеймс Мэттис тогда отметил, что не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции во главе с США.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, данные о том, что российские военные погибли под ударом американских сил в Сирии – это дезинформация. В МИД РФ уточнили, что в ходе военного столкновения есть погибшие граждане России и стран СНГ, есть и раненые – их несколько десятков, однако среди них нет военнослужащих.