Захарова: в прошлом Асад был лучшим другом США и Британии, а не России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до начала химического разоружения в Сирии президент страны Башар Асад "был лучшим другом Лондона и Вашингтона, а не Москвы".

"До химического разоружения Асад был лучшим другом не Москвы, а Лондона и Вашингтона. (Экс-госсекретарь США Джон) Керри, когда работал в сенате, был в дружеских отношениях с Асадом", — сказала Захарова в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Асад провел значительную часть своей жизни в Британии. Он скорее ваш парень, чем наш", — добавила она.

В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Дамаск в рамках соглашения 2013 года об уничтожении своего химического оружия задекларировал 1,3 тысячи тонн химических веществ и прекурсоров, используемых для создания химического оружия, а также более 1,2 тысячи неснаряженных боеприпасов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.