МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения об ответных действиях на предполагаемую химическую атаку в Сирии, в которой Вашингтон обвиняет власти страны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами. Президент позднее поговорит с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй сегодня вечером", — заявила Сандерс.

Ранее о том, что Трамп не определился с ударом по Сирии, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис. "Президент еще не принял это решение (о нанесении удара)", — сказал он, отказавшись отвечать на дополнительные вопросы и заявив, что не хочет спекулировать на эту тему.

"Либо скоро, либо совсем не скоро"

Сам Трамп ранее в четверг заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро".

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ*. Где наше "Спасибо, Америка"?", — заявил Трамп в Twitter.

В среду Трамп писал в Twitter, что ракеты, которые Россия готовится сбивать в Сирии, будут "хорошие, новые и "умные". Со своей стороны министр обороны США Джеймс Мэттис в среду заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы "предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента".

"Непростительная атака"

Джеймс Мэттис в четверг назвал "химическую атаку" в сирийской Думе "непростительной", но отказался говорить о деталях возможного ответа США. "Как вы понимаете, не хочу говорить о деталях, о потенциальном решении главнокомандующего в связи с последней атакой, которая совершенно непростительна", — сказал он на слушаниях в комитете по вооруженным делам палаты представителей конгресса США.

Он также отказался сообщить подробности переговоров Вашингтона с союзниками по поводу возможной реакции на ситуацию в Сирии.

Мэттис пообещал законодателям, что, "если, как в прошлый раз, мы примем решение о применении военной силы в ответна химическую атаку, то, как и в прошлый раз около года назад, мы будем сообщать конгрессу".

По словам шефа Пентагона, руководство конгресса будет уведомлено до начала атаки, затем после ее осуществления последует полный доклад.

"Химатака" в сирийской Думе

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск.

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

*Террористическая организация, запрещенная в России