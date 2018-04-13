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Война в Сирии
Война в Сирии

СМИ назвали потенциальные цели американских ударов в Сирии

00:4313.04.2018
(обновлено: 00:47 13.04.2018)
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© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marjorie A. BowldenАмериканский стратегический бомбардировщик B-52 в небе над Сирией. Архивное фотоАмериканский стратегический бомбардировщик B-52 в небе над Сирией. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marjorie A. Bowlden

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Виктория Иванова
Американские СМИ рассказали, как Россия может ответить на удар по Сирии

В списке восьми потенциальных целей фигурируют два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия. В каких районах САР располагаются эти объекты, источник не уточнил.

Собеседник телеканала также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

Представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе регулярного брифинга для журналистов ранее заявила, что президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения об ударе по Сирии, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по его времени.

"Это одна из возможностей (удар по Сирии). Это просто означает, что это один из вариантов действий, которые президент может предпринять, а может не предпринять. Это касается и времени", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов, будет ли удар по Сирии и означает ли последняя публикация в Twitter Трампа, что решение об ударе по Сирии уже принято.

Сам Трамп ранее в четверг заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти "либо очень скоро, либо совсем не скоро". "Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ). Где наше "Спасибо, Америка"?", — заявил Трамп в Twitter.

Американская военная техника на севере Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
Военная операция стран Запада против Сирии отложена, но не отменена
В понедельник Трамп заявлял, что в течение двух дней примет решение об ответных действиях на предполагаемую химатаку в сирийской Думе, ответственность за которую Вашингтон уже возложил на официальный Дамаск. В настоящее время США проводят консультации со своими союзниками, прежде всего Великобританией и Францией и, по данным СМИ, военная операция против Сирии пока отложена, но не отменена.

Кроме того, обстановку накалили заявления Трампа в Twitter в ответ на сообщения о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит "приготовиться, потому что ракеты прилетят", и они будут "хорошие, новые и "умные".

Ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал "Аль-Джазира" в минувшее воскресенье опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В МИД Сирии заявляли, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с применением химического оружия, скучны и неубедительны. Постоянный представитель этой страны при ООН Башар Джаафари, в свою очередь, отметил, что Дамаск вновь подтверждает, что не обладает химическим оружием и осуждает его применение.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

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Война в Сирии
Комментарии
12 пользователей оставили 25 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Шлитци
Бейте по Банковой (г.Киев), там наших пока нет :)
01:14
13.04.2018
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tatyana.kaminetskaja
Я не американские СМИ, но могу точно назвать цели российских ударов в Сирии: корабли и самолеты, запустившие ракеты в сторону Сирии, будут уничтожены.
01:18
13.04.2018
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